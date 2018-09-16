مزاد جديد لبيع ممتلكات ” معن الصانع ” الشهر القادم

عادل الحربي (صدى):

أكدت مصادر، أن الشهر القادم سيشهد طرح عقارات مملوكة للملياردير المثقل بالديون معن الصانع وشركته للبيع بمزاد علني من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدر بمليارات الريالات.

وأوضح أن تحالف ” إتقان ” ، الذي كلفته محكمة من ثلاثة قضاة في العام الماضي بتسوية الخلاف، سيبيع الأصول على مدى خمسة أشهر في مزادات بالمنطقة الشرقية والرياض وجدة، لافتًا إلى أن المزاد الأول سيجري في أواخر أكتوبر لقطع أرض غير مستغله وأراض تجارية ومزرعة ومبان سكنية تدر دخلا في الخبر والدمام.

وأشار إلى أن حصيلة البيع تتراوح بما بين مليار وملياري ريال (267-533 مليون دولار)، لافتًا إلى أن المزاد أرجئ بسبب حالة الضعف في السوق العقارية المحلية؛ فيما كان الصانع على قائمة فوربس لأغني 100 رجل في العالم في 2007.

وألقي القبض عليه العام الماضي لعدم سداده ديونًا ترجع للعام 2009 بعد انهيار شركته مجموعة سعد؛ حيث أمضي الدائنون التسعة أعوام الأخيرة في ملاحقة مجموعة سعد، التي يوجد مقرها بالمنطقة الشرقية، لسداد الديون.