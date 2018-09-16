بالصور.. لاعبون يدفعون الإسعاف لمساعدة زميلهم المصاب

نواف السالم(صدى):

شارك اللاعبون في مباراة التي جمعت فريقي فلامنجو وفاسكو البرازيليان ضمن منافسات الدوري البرازيلي، في دفع سيارة إسعاف لإعادتها للحياة بعد توقفها أثناء نقل لاعب مصاب.

وأثناء المباراة التي جمعت الفريقين تعرض لاعب فاسكو برونو سيلفا إلى إصابة في الشوط الثاني تحتاج لتدخل طبي، ولكن بعد حمله في سيارة الإسعاف توقفت عن العمل ولم تتمكن من الخروج من أرض الملعب.

وقرر لاعبو الفريقين مساعدة زميلهم وسيارة الإسعاف على الخروج، حيث شاركوا في دفع السيارة حتى تمكنت من الخروج من الملعب، وسط حالة من الذهول والاندهاش على وجه 54 ألف مشجع في المدرجات.

وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 1-1، حيث استكمل فاسكو المباراة بـ10 لاعبين بعد إصابة لاعب وطرد الآخر.