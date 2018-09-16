حبا في الفريق.. مشجع يحضر تدريبات النصر بأسطوانة أكسجين

نواف السالم(صدى):

كشف نادي النصر، اليوم الأحد، عن حضور أحد مشجعيه تدريب الفريق وحرصه على مؤازرة النادي رغم أنه يتنفس عبر أسطوانة أكسجين ومرض.

وقام نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بنشر صورة لطفل يجلس على مدرجات المشجعين مع والده لمتابعة تدريبات الفريق، وقد وضُع أنبوب للتنفس على أنفه، متصل بأسطوانة أكسجين.

ومن جانبه، وجه العالمي الشكر إلى الطفل الوفي لناديه، قائلًا: ” الوفاء لا يشترى ولا يصنع.. شكراً للوفاء الذي يسكنك. ”