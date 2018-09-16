زعيم الحوثيين يختار عمه خليفة له خوفا من القتل

فهمي محمد(صدى):

فوض زعيم مليشيا الحوثي الإيرانية عبدالملك الحوثي، عمه عبدالكريم الحوثي ليكون خليفة له في قيادة المليشيا الإرهابية حال موته أو قتله.

وأوضحت مصادر يمنية، أن عبدالملك الحوثي فوض عمه في إدارة معظم شؤون الجماعة في صنعاء وباقي المحافظات، فيما أبقى هامشًا بسيطًا من المسؤوليات لابن عمه محمد علي الحوثي وشقيقه عبدالخالق الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن مقتل صالح الصماد هو السبب الرئيسي الذي دفع عبدالملك الحوثي لاختيار خليفة له، لافته إلى أن معظم مستشاري المليشيا الإرهابية أيدوا الحوثي في استخلاف عمه، ما عدا ابن عمه الذي كان يجهز نفسه للخلافة.