بالصور.. ضبط 38 قلابا و5 شاحنات تستخدم لنهل الرمال بطريق ” الدمام – الرياض “

نايف السالم(صدى):

تمكنت قوة المهام والحراسات بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، من ضبط عدد من المعدات الثقيلة والشاحنات التي تقوم بمخالفات ” نهل الرمال ” بضاحية الملك فهد وطريق ” الدمام – الرياض ” ومنطقة أبو معن، والتي بلغ عددها 3 شيولات و38 قلابًا و5 شاحنات، تم تسليمها لبلدية غرب الدمام.

جاء ذلك ضمن عدة حملات نفّذتها الجهات المعنية بالمنطقة، حيث قال المتحدث الاعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر المبارك: ” إن قوة المهام والحراسات بالفرع قامت بحملات عدة ضدّ مخالفي نهل الرمال، وذلك بالتعاون مع بلدية غرب الدمام ” .

وتابع ” المبارك ” : ” شملت الحملات مواقع عدة، منها ضاحية الملك فهد وطريق الدمام – الرياض باتجاه الجنوب ومنطقة أبو معن، وتمّ ضبط عدد من المعدات الثقيلة المستخدمة في نهل الرمال بلغ عددها 3 شيولات و38 قلابًا و5 شاحنات، حيث تمّ تسليم جميع المضبوطات إلى بلدية غرب الدمام ” .