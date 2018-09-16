بالصور.. بطلة أغنية ” بابا فين ” الشهيرة تحتفل بزفافها

القاهرة(صدى):

فوجئ متابعي الكليب الشهير لأغنية الأطفال ” بابا فين ” ، لفرقة الأطفال الشهيرة ” فري بيبي ” ، باحتفال أحد بطلاته، بزفافها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث صُدم الكثيرون بتحول الطفلة الصغيرة التي ظهرت في الكليب، إلى عروس جميلة تُزف إلى عريسها.

جدير بالذكر، أن فرقة ” فري بيبي ” كانت مكونة من 7 أطفال، من بينهما الفتاة العروس، وكانت قد حازت على شعبية ونجاح كبير منذ سنوات عديدة، خاصة بعد تقديمها أغنية ” بابا فين ” الشهيرة.