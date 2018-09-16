بالصور.. بطلة أغنية ” بابا فين ” الشهيرة تحتفل بزفافها
فوجئ متابعي الكليب الشهير لأغنية الأطفال ” بابا فين ” ، لفرقة الأطفال الشهيرة ” فري بيبي ” ، باحتفال أحد بطلاته، بزفافها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث صُدم الكثيرون بتحول الطفلة الصغيرة التي ظهرت في الكليب، إلى عروس جميلة تُزف إلى عريسها.
جدير بالذكر، أن فرقة ” فري بيبي ” كانت مكونة من 7 أطفال، من بينهما الفتاة العروس، وكانت قد حازت على شعبية ونجاح كبير منذ سنوات عديدة، خاصة بعد تقديمها أغنية ” بابا فين ” الشهيرة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
بيتغير عنوان الأغنية
من بابا فين
الى
زوجي فين😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 4 ساعات
زوجي فين؟
زوجي هينا هينا هينا!!!!
أئلو مين بيدغدغو😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 31250 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه غزلوا به كل واحد يرد عليه مره
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2550 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقوني انها تنسى بابه 😆😆
كجمغلو[ عدد التعليقات: 11269 ] نشر منذ 9 دقائق
البنات كبرت يا رقاله