بالفيديو.. شابان يوزعان الأموال على المارة في شوارع دبي
وثق مقطع فيديو، لحظات توزيع رجلين خليجيين الأموال على المارة في الشوارع العامة بمدينة دبي بدولة الإمارات حسب ما أظهر الفيديو.
وظهر في الفيديو رجلين مرتديين الزي الخليجي يقفان بابتسامة في الشارع ويوزعون الأموال على المارة.
ومن جانبه علق مصدر في شرطة دبي على المقطع الفيديو، لافتًا إلى أنه تم الإطلاع على المقطع وتقوم الشرطة بدراسته.
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منى[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 3 ساعات
ياريتهم كانوا بالظهران 😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 3 ساعات
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33515 ] نشر منذ 3 ساعات
ذكرتيني الظهران
والله زمان
ذكريات الطفولة🤗