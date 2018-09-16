بالفيديو.. شابان يوزعان الأموال على المارة في شوارع دبي

دبي(صدى):

وثق مقطع فيديو، لحظات توزيع رجلين خليجيين الأموال على المارة في الشوارع العامة بمدينة دبي بدولة الإمارات حسب ما أظهر الفيديو.

وظهر في الفيديو رجلين مرتديين الزي الخليجي يقفان بابتسامة في الشارع ويوزعون الأموال على المارة.

ومن جانبه علق مصدر في شرطة دبي على المقطع الفيديو، لافتًا إلى أنه تم الإطلاع على المقطع وتقوم الشرطة بدراسته.

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