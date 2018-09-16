7 مواد طبيعية تضمن شباب بشرتك الدائم

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة التجميل مي محروس ، إن البشرة النضرة المشدودة الناعمة، هي أمل كل امرأة، وقد تبذل الكثير من النساء الكثير من أجل تحقيق هذا الأمل.

وتقدم مي السر الذي يحقق هذا الأمل، من خلال استخدام 7 مواد طبيعية كماسكات لبشرتك بانتظام.

للحماية من التجاعيد

اخلطي زيت لافندر وزيت جنين قمح وزيت لوز حلو وزيت زيتون، جيدا مع إضافة عصير ليمون.

وزعي الخليط على بشرتك، واتركيه عليها، لمدة نصف ساعة ، وتكرر هذه الوصفة يوميا، وهي تصلح للبشرة الجافة والعادية فقط، لحمايتهما من التجاعيد، والحفاظ على شباب البشرة الدائم.

للنضارة والترطيب

امزجي ملعقة ماء ورد مع ملعقتين من الكاكاو، وملعقة زيت زيتون كبيرة، مع ملعقة عسل.

وزعي الخليط على بشرتك جيدا، واتركيه لمدة 20 دقيقة ، زتستخدم هذه الوصفة يومين في الأسبوع، لتتمتعي بنضارة وترطيب دائمين.