الدوري الأمريكي يتطلع لاقتناص ميسي

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن الإنجليزي دافيد بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي إف سي الأمريكي، يسعى لضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لفريقه لمشاركة الفريق في بطولة الدوري الأمريكي.

وأوضحت أن إنتر ميامي، سيشارك في بطولة الدوري مع حلول عام 2020، لافتة إلى أنه سيتبقى في عقد ميسي مع النادي الكتالوني، عامًا واحدًا، وسيكون اللاعب مقبلًا على عامه الـ 34، مشيرةً إلى أن ميسي الذي يمتلك شرطًا جزائيًا يبلغ 626 مليون جنيه إسترليني في عقده، قد يكون الصفقة الأكبر التي ستجذب أنظار العالم لفريقه الجديد.