10 باحثين يفوزون بجائزة نوبل ” للحماقة “

واشنطن(صدى):

قررت جامعة ” هارفارد ” الأمريكية، منح جائزة ” نوبل للحماقة ” إلى 10 فائزين في مجالات مختلفة، وذلك نظرًا لسخافة أبحاثهم العلمية وعدم جدواها أو تقديمها أي معلومات مفيدة أو قابلة للتطبيق.

وتفصيلًا، فازت ليندي ليانغ، الأستاذة بجامعة ” ويلفريد لورييه ” الكندية، بجائزة نوبل للحماقة في مجال الاقتصاد، وذلك عن بحثها الذي توصل إلى أن الموظفين الذين يفرغون غضبهم من رؤسائهم باستخدام ” عرائس الفودو ” يميلون إلى الشعور بالتحسن.

فيما حصل على الجائزة في مجال الطب، الأمريكيان مارك ميتشل وديفيد وارتينغر، اللذان قاما ببحث توصلا من خلاله إلى أن ركوب ” الأفعوانية ” يمكن أن يعجل مرور حصى الكلى، في حين مُنحت الجائزة في مجال الأدب، لفريق من الباحثين الأستراليين الذين أثبتوا أن معظم الأشخاص الذين يستخدمون منتجات مُعقدة لا يقرأون دليل التعليمات.

أما عن مجال الكيمياء، ففازت الباحثة البرتغالية باولا روماو وزملاؤها، بالجائزة بعد قيامها ببحث درس مدى فاعلية اللعاب البشري في تنظيف الأسطح القذرة.