إخلاء منسوبات ” نسوية شقراء ” بسبب جرس إنذار خاطئ

نايف السالم(صدى):

تجمع عدد من منسوبات مبنى الشؤون النسوية بتعليم شقراء عند بوابة المبنى الداخلية، صباح اليوم الأحد في انتظار أولياء أمورهن؛ بعد إطلاق جرس الإنذار الذي دفعهن إلى إخلاء المبنى فيما توجهت بعضهن إلى منازلهن ونزلت أخريات من الأدوار العليا وتوجهن للدور الأرضي تلافيًا للخطر.

ومن جانبهن، أكدن مسؤولات السلامة، للمنسوبات بأن الوضع طبيعي ولا يوجد خطر في المبنى، وفي الحال توجهن لمكاتبهن وأكملن بقية الدوام، بعد أن تم تلافي الأمر.

وأوضحت إدارة التعليم بشقراء، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن جرس الإنذار تم تشغيله في المبنى عن طريق الخطأ أثناء صيانة أجهزة السلامة قائلةً: ” يجري قسم الصيانة أعماله الدورية في الأقسام والمدارس لصيانة أجهزة السلامة، ومن ذلك الأقسام النسائية حيث حصل تشغيل لجهاز الإنذار بالخطأ، وتمت الإفادة اليوم بسلامة جهاز الإنذار. “