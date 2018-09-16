بلدية الخفجي تغلق 3 منشآت صحية وتتلف مواد غذائية

الدمام(صدى):

نفذت بلدية محافظة الخفجي، حملة على المنشآت الصحية ومحلات بيع الاسماك واللحوم والخضار والفواكه، بهدف تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، وكذلك التأكد من التزام المحلات بالاشتراطات والأنظمة البلدية، كما تأتي الحملة تزامنا مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية غذاؤكم أمانة بالتعاون مع أمانات المملكة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني بأنه أسفر عن الحملة إغلاق عدد 3 منشآت صحية ومصادرة وإتلاف مواد غذائية بوزن 142 كجم من اللحوم والأسماك وخضار وفواكه وذلك لسوء حفظ وتخزين والبعض الأخر منتهي الصلاحية وتفتقر الاشتراطات الصحية, كما تم مصادرة عدد 46 علبة من مستحضرات الطبخ ” توابل, بهارات ” مجهولة المصدر ومنع عدد 3 عمالة من العمل وذلك لمخالفاتهم الاشتراطات الصحية بعدم حصولهم على الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض وعلى إثر ذلك تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات من قبل البلدية مع أخذ التعهدات عليهم وإلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح وضعهم حسب النظام.

وبين المهندس الحميداني أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعاميم بهذا الشأن، وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية، حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

ودعا الحميداني المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة الخفجي للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة من خلال التواصل عبر مركز 940.