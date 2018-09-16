دهس مقيمين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم 4 مركبات بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت محافظة الطائف، حادث تصادم لأربع مركبات على طريق ” الطائف – المطار ” ، أسفر عن دهس رجلين مقيمين من جنسية ” عربية ” ، مما أدى لوفاتهما، فضلًا عن إصابة 3 آخرين، وذلك في تمام الساعة 10:38 من صباح أمس السبت.

ومن جانبه، كشف شادي الثبيتي، المتحدث باسم ” الهلال الأحمر ” في الطائف، عن تفاصيل الحادث، موضحًا ” أنه أثناء توجه إحدى الفرق الإسعافية إلى المركز بعد الانتهاء من بلاغ سابق، لاحظت وجود مركبة قد ارتطمت بثلاث سيارات، مما أدى إلى دهس رجلين مقيمين من جنسية عربية ” .

وتابع ” الثبيتي ” : ” وعلى الفور، تم إبلاغ غرفة العمليات بذلك لتوجيه دعم للموقع بفرقة إسعافية أخرى، فوجد بالموقع خمس إصابات، اثنتان منها لوافدين انتقلا إلى رحمة الله، وعلى أثر ذلك تم التعامل مع الإصابات الثلاث المتبقية، وتم نقل حالتين إلى المستشفى، فيما رفض الثالث النقل ” .