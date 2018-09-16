” عموري ” يكشف سر تألقه في مباراة الرائد

طلال الغامدي(صدى):

كشف لاعب نادي الهلال الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري، عن سر مستواه المميز في مباراة أمس السبت أمام الرائد، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وأكد ” عموري ” أن زملاءه في الفريق هم السر وراء ظهوره بمستوى مميز في المباراة، قائلًا ” أتمنى أن أقدم إضافة جيدة لفريق الهلال، والمستوى الذي ظهرت به بفضل مساندة زملائي داخل الملعب، فهم من يظهروني بهذا الشكل، وأتطلع للأفضل في المستقبل “.

وأضاف ” في الجولة الأولى أمام الفيحاء واجهتنا عدة صعوبات، لأنها كانت أول مبارياتنا في البطولة، أما أمام الرائد فقد لعبنا بطريقة إيجابية أكثر وسجلنا 3 أهداف، هذا الفوز يعطينا الدافع في المباريات المقبلة “.