بالصور.. تقليد مجموعة من الضباط المرابطين بالحد الجنوبي رتبهم الجديدة

نايف السالم(صدى):

قلدت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، مجموعة من الضباط المرابطين على الحد الجنوبي بمنطقة نجران على رتبهم الجديدة.

وكان صدر أمر ملكي كريم بترقية هؤلاء المرابطين، حيث قالت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تقليد مجموعة من ضباط الحرس الوطني المرابطين على #الحد_الجنوبي بمنطقة نجران رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيتهم ” .