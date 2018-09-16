نجم رياضي يعترف لزوجته بإقامته علاقات جنسية مع 391 امرأة

واشنطن(صدى):

كشف نجم كرة السلة الأمريكي جيسون ماكسييل، نجم نادي” ديترويت بيستونز ” السابق، لزوجته الحسناء ” براندي ” عن إقامته علاقات جنسية مع 341 امرأة، وذلك قبل ارتباطه بها رسميًا.

كما أقر ” ماكسييل ” لزوجته بأنه أقام علاقات مع 50 امرأة بعد زواجه على مدى 9 سنوات، وذلك خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني بحضور زوجته، موضحًا أنه أقام تلك العلاقات دون علمها.

ومن جانبها، صُدمت الزوجة مما أفصح عنه زوجها، ولم تتمالك نفسها، حيث أصيبت بخيبة أمل، جعلتها تدخل في نوبة بكاء شديدة، ثم سارعت لمغادرة البرنامج، معلقة على حديث زوجها قائلة: ” إنه مثير للاشمئزاز ” .

وبسؤال نجم كرة السلة السابق عن الأسباب التي دفعته لإقامة كل هذه العلاقات، أجاب ” ماكسييل ” قائلًا: ” كنت أسعى للهروب ” .