نجم رياضي يعترف لزوجته بإقامته علاقات جنسية مع 391 امرأة
كشف نجم كرة السلة الأمريكي جيسون ماكسييل، نجم نادي” ديترويت بيستونز ” السابق، لزوجته الحسناء ” براندي ” عن إقامته علاقات جنسية مع 341 امرأة، وذلك قبل ارتباطه بها رسميًا.
كما أقر ” ماكسييل ” لزوجته بأنه أقام علاقات مع 50 امرأة بعد زواجه على مدى 9 سنوات، وذلك خلال استضافته ببرنامج تلفزيوني بحضور زوجته، موضحًا أنه أقام تلك العلاقات دون علمها.
ومن جانبها، صُدمت الزوجة مما أفصح عنه زوجها، ولم تتمالك نفسها، حيث أصيبت بخيبة أمل، جعلتها تدخل في نوبة بكاء شديدة، ثم سارعت لمغادرة البرنامج، معلقة على حديث زوجها قائلة: ” إنه مثير للاشمئزاز ” .
وبسؤال نجم كرة السلة السابق عن الأسباب التي دفعته لإقامة كل هذه العلاقات، أجاب ” ماكسييل ” قائلًا: ” كنت أسعى للهروب ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 1 ساعة
للمره الثالثة
إن علاقتك بإمرأة أخرى … لا يعني أبدا بأنك لا تحب زوجتك ..
بل يعني … وكأنك قمت بإستئجار سيارة تاكسي برغم من إنك تملك سيارة خاصة
لأنك بهذا الإجراء … ستحافظ على عمر وسلامة الإطارات وجمال السيارة وتقليل عدد الأميال للحفاظ على قيمتها … 😉
*اليوم هو اليوم العالمي لأصدقاء السوء
لا أعلم من الكاتب
ولكن أقنعني الكلب 😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 1 ساعة
خذوها قاعدة:
الزوجة بكلمة حلوة من زوجها
بتنسى كل زعلها !
،`،
الزوج بكلمة حلوة من أي واحده
بينسى أنه متزوج أصلاً
#من_قلب_الحدث 🤣
💔😂😂
هزيم[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 1 ساعة
قرني اخوي بعد التحيه والسلام.
اتمنى من كل قلبي ان تجد لك وظيفه تفيدك.
لانك في كل زاويه وكل كل ركن وفي كل مكان وفي كل تعليق موجود، وهذا يدل على وجوود فراغ كبير في حياتك.
اتمنى لك التوفيق بالشي الذي يفيدك.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 56 دقيقة
الحمدلله من فضل الله ياأخ غشيم
الله مكرمني ومنعم علي
وأنا أوظف الناس عندي مهي الي بتوظفني
ماأشتغلت ستة وعشرين سنة وحطيت القرش فوق القرش
علشان أشتغل عند أحد
بأختصار
أنا لست أنت
أنا غيرك تمامآ
رح كمل نومك ناعمك رح😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 55 دقيقة
سبحان الله
كلن له من اسمه نصيب
الغشيم يظل غشيم الين مايموت🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 49 دقيقة
بعطيك نصيحة اخوي غشيم
حاول لاتتدخل في خصوصيات إي شخص
مالك عنده إي مصلحة
مثلآ مهو مستأجر عندك ويتأخر عليك بالإيجار
ولا ياكل ويشرب معك
لأن هذي أسمها لقافه
أن كنت زعلان علشان دخلت بينك وبين الأخ لمى
فهذا أصلآ كان لازم أسوية
لأني لاحظتك تخرفنت للآخر
ولأن البنيه مسكينه بتتمرمط معك
لأني أكثر واحد يعرفك هنا وأدري أنك
نفسية
ومايحتاج😂😂😂😂
شليويح افندي[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 38 دقيقة
ابك ويش هالخراط هههههههههههههه
قال اوظف الناس وهو براسه عاطل
استح على وجك من التسذب وروح دور لك على عمل لو حارس امن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 29 دقيقة
ابشر،ابشر يعم شليويح ابشر
توسط لي عندكم😂😂😂
algernaas4[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 8 دقائق
هذا زير النساء ول عليك341 أمرأة