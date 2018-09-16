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بالفيديو.. أنواع وأسباب جلطات المخ وأعراضها

بالفيديو.. أنواع وأسباب جلطات المخ وأعراضها
أماني الغامدي(صدى):

جلطات المخ من الأمراض الخطيرة المفاجئة، التي تسبب الشلل في كثير من الحالات، كما قد تسبب الوفاة في بعض الحالات خاصة إذا لم يتم إسعافها سريعا.

وكشف الدكتور حمدي النبوي استشاري المخ والأعصاب، عن أنواع وأسباب جلطات المخ وأعراضها.

وقال دكتور حمدي ، إن أمراض الضغط العالي تؤدي إلى جلطة لدى 85% من المصابين به ، و 15% يأتي لهم نزيف ، بسبب اختلال الضغط بسرعة .

وتابع ، أنه لا يودجد فرق بين شرايين المخ وأي شرايين أخرى بالجسم مثل شرايين القلب لا يوجد بها تشعبات، لهذا أنصح الجميع بشرب كميات كبيرة من المياة لأن المشكلة الكبيرة تكون في اللزوجة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يعافينا ويحمينا

[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 59 دقيقة

نام كويس
وغذ جسمك بأغذية صحية
ومارس رياضة المشي
وعليك بشرب الماء
على ثلاث دفعات
تتنفس بين كل دفعه لأن الأكسجين الي تتنفسه
يمشي مع الدم
وأضمن لك الصداااااع
هذه
يشوفك
يروح مع طريق ثانية😂😂😂😂

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