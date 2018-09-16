مدرب ريال مدريد يكشف سبب تعثرهم أمام بلباو

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني لريال مدريد، جولين لوبيتيغي، سبب فقدانهم أول نقطتين في الموسم بالتعادل هدف مقابل هدف أمام أتلتيك بلباو في الجولة الرابعة للدوري الإسباني.

وأكد ” لوبتيجي ” أن جلوس النجم الدولي إيسكو ألاركون للمباراة الثانية تواليًا على مقاعد البدلاء لم يغير شيئًا على الإطلاق من رأيه في اللاعب الأندلسي، لافتًا إلى أن الإرهاق هو ما دفعه للإبقاء عليه إلى جانب كاسيميرو خارج التشكيل الأساسي.

وأوضح مدرب ريال مدريد: ” بقاؤه على مقاعد البدلاء ليس له أي علاقة بالمستوى الفني.. لدي ثقة كاملة في إيسكو وفي القائمة بأكملها.. رأيي لم يتغير فيه مطلقاً، على العكس تماما ” ، مضيفًا: ” عندما تكون هناك فترة توقف دولي، يجب تحليل حالة اللاعبين لاختيار التشكيل الأساسي الأمثل. ”

وتابع: ” شعرنا أن غاريث بيل يحتاج للتغيير في مركز الجناح، ولوكاس فاسكيز منحنا هذا الخيار.. كان يتبقى لنا تغيير وحيد، وكنا نحتاج لتنشيط الجانب الأيمن الذي مثل خطورة على الخصم حتى نهاية اللقاء. “

ومن جانبه، قال مدافع الفريق سيرجيو راموس: ” كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، الخصم يمتلك كتيبة قادرة على اللعب بشكل جيد.. ربما كان لدينا مشاكل أكثر في الشوط الأول، بسبب عدم القدرة على الحركة عند استلام الكرة، وفي الشوط الثاني استطعنا أن نتحسن، وهذه هي النتيجة. ”

واستطرد: ” نعرف أن التعادل ليس جيداً، كنا نرغب في إضافة النقاط الثلاث، بالتأكيد هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى التحسين والتطوير في الفترة المقبلة ” ، مختتمًا: ” افتقرنا للصبر وحركنا الكرة بشكل أسرع لإيجاد مسافة بين الخطوط، الدفاع كان عليه أن يضغط كثيرًا، لكننا في الشوط الثاني تغلبنا على هذا الضغط. “