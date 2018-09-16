فيديو صادم لشاب يشعل النيران بجسد فتاة بعد رفض عائلتها زواجهما
وثق مقطع فيديو، قيام شاب بإشعال النيران بجسد فتاة، وذلك بعد رفض أهلها زواجه منها، بعد تقدمه لها.
وبيّن الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة بإحدى المتاجر، لحظة اقتحام الشاب للمكان التي تعمل به الفتاة، ليقوم الشاب بالاعتداء عليها بالضرب، بعد نشوب مشاجرة بينهما، ليقوم الشاب بإضرام النيران بجسد الفتاة ويلوذ بالفرار مسرعًا.
وأظهر المقطع، محاولة بعض الشباب الموجودين بالمكان إنقاذ الفتاة ولكن دون جدوى، حيث تمكنت النيران منها بشكل يصعب التعامل معه.
ويرجح من خلال ما بدا في الفيديو، ووفقًا لما ذكره العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو، أن الفتاة والشاب من جنسية ” عربية ” ، حيث ظهرت الفتاة المُعتدى خلال المقطع وهي ترتدي ” الحجاب ” .
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي عائلتها اللي رفضت يروح يولع فيهم مش فيها هههههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 2 ساعتين
كما وصلني
أن هذا في الزرقا بالأردن
الشاب هذا تقدم للفتاة وخطبها ورفضوا أهلها
وعطوها واحد ثاني
فراح لها في مقر عملها وأحرقها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 2 ساعتين
شفتوا يابنات
نهاية العلاقات الغرامية الكذابة
أنتبهو😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 2 ساعتين
يذكرني ب هتلر
أول حب حياته كانت فتاة يهودية
وخانته
وأحرقت قلبه💔
وماسكت
أحرقها وأحرق شعبها وأحرق دينها ولعن والدي والدينها
هي وشعبها
حطهم في الأفرااااان
وأخذ رماد جثثهم ووزعها للمزارعين الألمان يسوون منها أسمدة زراعية لمحاصيلهم
هذا الي برد قلبه صح
مو
طقعان حاط لي بيتين نسخ ولصق
وكاتب تدل دربها😂😂😂😂😂😂😂😂
بنت حرب[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليه الناس كذا واطية إللي خلقها خلق مليون وحدة ماله داعي تحرقها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 1 ساعة
آه يابطه
أحرقتي قلبي12سنة
وأنا ساااااااكت وأبلع قههههههههههر
ورحتي تزوجتي ابوقحط
يغديكي مشعاب ويعشيكي مشعاب
والله ماتلقين مثل سعد
وأنتي بنفسك تعترفين
لكن بعد أيش☹️