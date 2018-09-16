فيديو صادم لشاب يشعل النيران بجسد فتاة بعد رفض عائلتها زواجهما

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام شاب بإشعال النيران بجسد فتاة، وذلك بعد رفض أهلها زواجه منها، بعد تقدمه لها.

وبيّن الفيديو، الذي وثقته كاميرات المراقبة بإحدى المتاجر، لحظة اقتحام الشاب للمكان التي تعمل به الفتاة، ليقوم الشاب بالاعتداء عليها بالضرب، بعد نشوب مشاجرة بينهما، ليقوم الشاب بإضرام النيران بجسد الفتاة ويلوذ بالفرار مسرعًا.

وأظهر المقطع، محاولة بعض الشباب الموجودين بالمكان إنقاذ الفتاة ولكن دون جدوى، حيث تمكنت النيران منها بشكل يصعب التعامل معه.

ويرجح من خلال ما بدا في الفيديو، ووفقًا لما ذكره العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا الفيديو، أن الفتاة والشاب من جنسية ” عربية ” ، حيث ظهرت الفتاة المُعتدى خلال المقطع وهي ترتدي ” الحجاب ” .