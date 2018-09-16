” الجوازات ” تبرز خدماتها لزوار مهرجان ولي العهد للهجن بالطائف

الطائف(صدى):

تشارك إدارة جوازات محافظة الطائف, في الفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن المقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – ويستمر حتى 11 محرم 1440هـ، الموافق 21 سبتمبر 2018م، بتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بمقر المعسكر الدائم للهيئة العامة للرياضة بالعرفاء.

وأوضح مشرف جناح إدارة الجوازات بمهرجان ولي العهد للهجن المقدم عبدالرحمن حامد الغامدي، أن مشاركة الجوازات في المهرجان تتمثل بجناح يضم أركانا تبرز مراحل تطور الجواز السعودي حيث تقدم نبذة لزوار المهرجان عن التطور الذي شهده الجواز السعودي حيث يعرض نماذج للجوازات التي صدرت في أعوام مختلفة أقدمها جواز صادر في عام 1347هـ و 1368هـ، وصولاً إلى أحدث إصدار من الجوازات ذات السمات الأمنية وطريقة الطباعة، وركن يعرض نماذج للأوراق المزيفة وكيفية معرفتها والتفريق بينها وبين الأوراق الصحيحة من حيث نوعية الخط المستخدم والصور المرفقة والسمات المنية.

ولفت المقدم الغامدي أن جناح الجوازات بمهرجان ولي العهد يتضمن كذلك عرضاً للأدوات المستخدمة في مراحل تطور طباعة وإصدار الأوراق والوثائق وجوازات السفر، وصولاً إلى استخدام أحدث الأجهزة في إصدار الوثائق والكشف عن الأوراق المزيفة.

وبين أن الجناح يقدم لزوار مهرجان ولي العهد للهجن عدداً من المطبوعات التعريفية والتثقيفية التي تخص خدمة ” أبشر ” وخدمة ” مقيم ” ،بالإضافة إلى تفعيل خدمة ” أبشر ” للزوار من الجنسين من مواطنين ومقيمين من خلال جهاز التفعيل الذاتي وجهاز ” البصمة ” .

وأشار إلى أن مشاركة الجوازات في الفعاليات المصاحبة في مهرجان ولي العهد للهجن تتضمن تنفيذ العديد من الخدمات الإلكترونية عن طريق المنصة الإلكترونية ” ابشر ” إذ يقوم العاملون بالجناح بتفعيل خدمة “أبشر” للزوار من الجنسين من مواطنين ومقيمين من خلال جهاز التفعيل الذاتي وجهاز ” البصمة ” .

وأضاف أن جناح الجوازات يتضمن كذلك مشاركة العربة المتنقلة المربوطة عن طريق الأقمار الاصطناعية لتفعيل خدمة ” أبشر ” وهي خدمة مقدمة من إدارة الجوازات لأصحاب الظروف الخاصة من مرضى وكبار السن كما يمكن الاستفادة من مختلف خدمات الجوازات .