إصابة فيرمينو قد تبعده عن لقاء باريس سان جيرمان

نواف السالم(صدى):

أوضح نادي ليفربول الإنجليزي، أن إصابة مهاجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، عبارة عن جرح في عينه في المباراة ضمن الدوري ضد توتنهام هوتسبر أمس السبت، الأمر الذي يهدد اللاعب بالابتعاد عن المباراة الأولى لفريقه في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الثلاثاء المقبل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وصرّح ” ليفربول ” في بيان له: ” الفحص في المستشفى أكد وجود جرح في العين، إلا أنه لن يكون ثمة ضرر دائم ” ، مضيفًا: ” ستتم مراقبة الموضوع ومعالجته من قبل الطاقم الطبي لليفربول قبل اتخاذ أي قرار بشأن قدرة فيرمينو على المشاركة في مباراة الثلاثاء ضد باريس سان جرمان في دوري أبطال أوروبا على ملعب آنفيلد. ”

ويؤثر غياب فيرمينو، في حال تأكده، بشكل سلبي على ليفربول، خصوصًا وأن المهاجم الدولي البالغ من العمر 26 عامًا، شكل عنصرًا أساسيًا في قيادة الفريق إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال في الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدف، بتسجيله عشرة أهداف، تساويًا مع زميليه في خط الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

ومن الجدير بالذكر، أن ” فيرمينو ” أصيب في المباراة التي استضافها توتنهام على ملعب ويمبلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج قبل نحو 15 دقيقة من النهاية، بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في المباراة التي انتهت لصالح الضيوف بهدفين لهدف؛ حيث نتجت الإصابة عن دخول إصبع مدافع توتنهام البلجيكي يان فيرتونغن في العين اليسرى للمهاجم البرازيلي.