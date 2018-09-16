12 وظيفة شاغرة بمركز الأمير سلطان لأمراض القلب

فاطمة المالكي(صدى):

فتح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة أمراض القلب للقوات المسلحة، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة في عدة تخصصات، عبر موقعه الإلكتروني.

وأوضح المركز أن الوظائف المتاحة تحت المسميات التالي:

– أخصائي أول عناية مركزة.

– أخصائي طب قلب كبار.

– أخصائي جراحة قلب أطفال.

– أخصائي جراحة قلب كبار.

– أخصائي أول جراحة قلب كبار.

– أخصائي أول طب قلب أطفال.

– طبيب أخصائي أول تخدير قلب.

– مراقب سلامة الصيانة.

– رسام هندسي.

– دهان.

– أخصائي شئون موظفين.

– أخصائي تدريب.

كما أشار إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التاليهنا