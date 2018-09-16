نصيحة أسطورة مانشستر يونايتد تثير غضب كلوب

نواف السالم(صدى):

أثار المحلل الرياضي غاري نيفيل، غضب مدرب ليفربول يورجن كلوب، بنصيحة وجهها إلى الأخير للفوز بالدوري الإنجليزي.

وقال المحلل الرياضي ونجم مانشستر يونايتد السابق، إنه لابد لليفربول من إراحة نجومه، فهو يعتقد بقدرة الفريق بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي ولكن عليه تجاهل بطولة دوري أبطال أوروبا ليحقق ذلك.

وبالرغم من حسن نية ” نيفيل ” الظاهرة في النصيحة، إلا أنها أثارت غضب كلوب بشكل كبير، موجهًا انتقادات حادة لنجم اليونايتد.

ومن جانبه سخر ” كلوب ” من نصيحة ” نيفيل “، قائلًا ” كيف يمكن أن نطبق هذا الاقتراح؟ هل نتوقف عن اللعب في دوري أبطال أوروبا؟ أم ماذا؟ “.

وأضاف ” على غاري أن يأتي إلينا ويوضح لي بدقة كيف يمكن أن نفعل ذلك.. كيف يمكن أن تحضر نفسك لمباراة، إن لم تضع كل تركيزك عليها؟، من الغباء أن تجلس في مكتب وتتحدث عن كرة القدم “.

كما أشار إلى أهمية مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث يتابعها الكثير من الجماهير، قائلًا ” علينا إعطاء كل ما لدينا من أجل الفوز بهذه المباريات أيضاً.. لا يمكن أن نقول في ربع النهائي مثلاً، بأننا سندع مانشستر سيتي يفوز “.