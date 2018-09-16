قبائل ليبيا تطالب الجيش بالقضاء على مليشيات قطر

طرابلس(صدى):

أكد الملتقى الوطني العام للقبائل والمدن الليبية في مدينة ترهونة، أن سبب البلاء وضنك العيش وأزمة السيولة النقدية سيطرة المجموعات المسلحة على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي رفضه لاستمرار معاناة المواطن الذي حرم من أبسط حقوقه.

وأوضح الملتقى، أنه لا علاج لهذا التردي إلا بالعمل الجاد لحل هذه المليشيات، مطالبة حكومة الوفاق بحل المليشيات المسلحة المدعومة من قطر والمنتشرة بالعاصمة طرابلس ومدن ليبية أخرى خلال 3 أيام تبدأ اليوم، مشددًا على ضرورة الشروع في إجراءات تسليم كامل أسلحة المليشيات المسلحة ومعداتها للجهات الرسمية المختصة وإلغاء كافة الأجسام الموازية لها.

وطالب أهالي الشباب المنضمين إلى صفوف المليشيات المسلحة إلى سحب أبنائهم منها، حفاظاً على أرواحهم وحقن الدماء وتجنيب العاصمة من أي مواجهات مسلحة، مؤكدين على دعمهم لقوات اللواء السابع مشاة وجميع الكيانات التي عملت على دعمها في مواجهة المليشيات المدعومة من قطر التي تسيطر على المؤسسات السيادية في طرابلس.