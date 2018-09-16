وكيل وزارة التعليم ” الفهيد ” يشيد بانضباطية مدارس فقيه بمكة

محمد السعران(صدى):

أشاد وكيل وزارة التعليم للتعليم الأهلي الدكتور/ سعد آل فهيد بما شاهده من انضباطية وتميز في أداء العملية التعليمية في مدارس عبدالرحمن فقيه الأهلية وذلك أثناء زيادته صباح اليوم الأحد 6 محرم 1440هـ .

ورافق وكيل الوزارة في زيارته مدير عام التعليم الاستاذ/ محمد بن مهدي الحارثي .. حيث الفهيد مرافق المدارس وفصولها معبراً عن شكره وامتنانه بما يقدم للطالب في هذه المدارس من بيئة دراسية جاذبة ومشوقه ..

كما أشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بمدارس فقيه قائلاً لمدير عام المدارس( تعمدنا أن تكون زيارتنا مفاجأة .. لكي نلمس التميز على أرض الواقع .. )

من جانبه عبر مدير عام المدارس الاستاذ/ ناصر بن مهنا اليحيوي عن سعادته بهذه الزيارة وامتنانه للثقة الكبيرة التي حظيت بها هذه المدارس من قبل رجال التعليم .. واعداً الجميع أن تبقى هذه المدارس بإذن الله تعالى في الطليعة علما يشار اليها بالبنان ومقصداً لكل طالب علم .