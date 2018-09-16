رجل يحاول اغتصاب 3 فتيات بعد خداعهن بأنه مصاب بمتلازمة داون
أقدم بول أنتوني مينتشاكا، البالغ من العمر 31 عامًا في ولاية أريزونا الأمريكية، على محاولة اغتصاب 3 فتيات بعد أن قام بإقناعهن بأنه مصاب بمتلازمة دوان ويحتاج إلى رعاية.
وتظاهر ” مينتشاكا ” بأنه امرأة تدعى ” آمي ” ، وتبحث عن مقدمة رعاية لمساعدة ابن بالغ، يعاني من متلازمة داون، على الاستحمام وتغيير الحفاضات؛ حيث كان يجسد دور مريض مصاب بالمتلازمة من أجل اغتصاب الفتيات.
وقالت 3 نساء تقدمن للوظيفة، أنهن تشككوا بعد ذلك في صحة الشاب؛ الأمر الذي دفعهن إلى مواجهته بعدما اكتشفن أنه لا يعاني من أي مرض، مشيرات إلى أن الرجل اعترف لهن بالكذب واختراع إعاقته؛ فيما ألقي القبض عليه وأطلق سراحه بعد أن دفع كفالة بقيمة 15 ألف دولار، وتوقيعه التزام بعدم الاقتراب من الفتيات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33474 ] نشر منذ 53 دقيقة
خبيث يذكرني بتودد
واحد هنا اسمه غشيم
حاولت أحذر البنت بس
أخليها تواجهه مستقبلها
وتندم بعدين😐
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 51 دقيقة
ويله ويلين
ادعاء المرض
وارتكاب الفاحشة
هزيم[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 46 دقيقة
مابد ارتكبها يالمى.
وشفيك؟؟؟؟
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 35 دقيقة
دفع كفالة على الكذب ومحاولة اغتصابهم !!
ولا اغتصبهم فعلا
الخبر عم يقول محاولة