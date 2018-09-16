رجل يحاول اغتصاب 3 فتيات بعد خداعهن بأنه مصاب بمتلازمة داون

واشنطن(صدى):

أقدم بول أنتوني مينتشاكا، البالغ من العمر 31 عامًا في ولاية أريزونا الأمريكية، على محاولة اغتصاب 3 فتيات بعد أن قام بإقناعهن بأنه مصاب بمتلازمة دوان ويحتاج إلى رعاية.

وتظاهر ” مينتشاكا ” بأنه امرأة تدعى ” آمي ” ، وتبحث عن مقدمة رعاية لمساعدة ابن بالغ، يعاني من متلازمة داون، على الاستحمام وتغيير الحفاضات؛ حيث كان يجسد دور مريض مصاب بالمتلازمة من أجل اغتصاب الفتيات.

وقالت 3 نساء تقدمن للوظيفة، أنهن تشككوا بعد ذلك في صحة الشاب؛ الأمر الذي دفعهن إلى مواجهته بعدما اكتشفن أنه لا يعاني من أي مرض، مشيرات إلى أن الرجل اعترف لهن بالكذب واختراع إعاقته؛ فيما ألقي القبض عليه وأطلق سراحه بعد أن دفع كفالة بقيمة 15 ألف دولار، وتوقيعه التزام بعدم الاقتراب من الفتيات.