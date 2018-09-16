ترقية خالد القاضي للمرتبة التاسعة بـ ” هيئة المدينة المنورة “

نايف السالم(صدى):

صدرت الموافقه على ترقية خالد بن سالم القاضي للمرتبة التاسعة باحث قضايا بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة .

وأعرب القاضي عن شكره للرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذه الثقه سائلا المولى تعالى ان تكون دافعا له لبذل المزيد من العطاء في خدمة دينه ووطنه وولاة أمره.

تجدر الاشارة بأن الموظف خالد القاضي من الكوادر المتميزة والطموحة ويسعى للتطوير والتميز في الأداء.