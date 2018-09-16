بالفيديو.. 10 أسباب تدفعك لتناول الشوفان يوميا
يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة التي لها العديد من الفوائد الصحية، ودائما يوصي الأطباء وخبراء التغذية بتناوله بانتظام.
واستعرض مقطع فيديو متداول عبر مواقع التوالص الاجتماعي ، أهم فوائد الشوفان، التي تجعلك تتناوله يوميا .
ومن هذه الفوائد ، أنه يمد الجسم بالطاقة التي تستمر لفترات طويلة، كما أنه يساعد على تنظيم السكر في الدم والوقاية من السكر من النوع الثاني ، ويساعد في خفض الوزن، ويحمي القلب من الأمراض ، يمد الجسم بالعديد من المغذيات المختلفة ، تعزيز صحة الجلد .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33454 ] نشر منذ 58 دقيقة
ماأحبه🤢
بنت حرب[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 56 دقيقة
مفيد الشوفان جداً حتى للبشرة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33454 ] نشر منذ 47 دقيقة
وع😒
بنت حرب[ عدد التعليقات: 316 ] نشر منذ 17 دقيقة
الشوفان يع!! ( خلك على الكبسة لين يطلعلك كرشة 🙂
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 194 ] نشر منذ 15 دقيقة
مفيد كتييير
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33454 ] نشر منذ 7 دقائق
آكل الكبسة مفيد
بس لاتشبع منها
علشان مايطلع لك كرشك يزاحمك في حياتك الخاصة وينشب لك في دركسون السيارة
بعدين الكبسه مهي سبب الكرش
الي يسبب الكرش شرب العصيرات الغازية معها
لكن مارس الرياضة بشكل منتظم
وأضمن لك الكرشه هذي ماتعرفها