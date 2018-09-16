بالفيديو.. 10 أسباب تدفعك لتناول الشوفان يوميا

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الشوفان من الحبوب الكاملة التي لها العديد من الفوائد الصحية، ودائما يوصي الأطباء وخبراء التغذية بتناوله بانتظام.

واستعرض مقطع فيديو متداول عبر مواقع التوالص الاجتماعي ، أهم فوائد الشوفان، التي تجعلك تتناوله يوميا .

ومن هذه الفوائد ، أنه يمد الجسم بالطاقة التي تستمر لفترات طويلة، كما أنه يساعد على تنظيم السكر في الدم والوقاية من السكر من النوع الثاني ، ويساعد في خفض الوزن، ويحمي القلب من الأمراض ، يمد الجسم بالعديد من المغذيات المختلفة ، تعزيز صحة الجلد .