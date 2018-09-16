نسخة سوداء من ” واتساب ” في طريقها للإتاحة قريبا

وكالات(صدى):

كشفت تقارير إعلامية، أن تطبيق التراسل الشهير ” واتساب ” سيعمل على توفير ميزة جديدة، وهي توفير وضعية النموذج الأسود أو المظلم Dark Mode لجعل التطبيق أكثر جاذبية للمستخدمين.

وأكدت أن هناك العديد من المزايا في الوضعية المظلمة، فهي توفر من طاقة بطارية الهاتف، إذ تحتاج شاشات OLED إلى المزيد من الطاقة بسبب الألوان على العكس اللون الأسود؛ كما أنها ستكون جيدة خلال استخدام التطبيق في الليل.

ويأتي ذلك لأن وهج الشاشة الساطعة يسبب عدم الارتياح للمستخدم خلال الليل أو في الأماكن المعتمة، فضلًا عن أن الوضعية المظلمة تمنح خصوصية أكثر للمستخدم؛ بينما من المتوقع أن تكون الميزة الجديدة متوفرة على أنظمة التشغيل في هواتف آيفون والهواتف التي تعمل بنظام أندرويد، في الأيام القادمة.