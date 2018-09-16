شاهد .. مسنة اجنبية تتذكر ايام الطيبين

الأحد 16
سبتمبر
جدة تحكي لحفيدتها وتقول :
كنا نروح الدكان معنا قرشين ونجيب سكر وخبز وقهوة وجبنة و لبنة وشاهي وحليب ودواء وغسيل و فيري ومعلبات وشامبو وتفاح وموز وعسل ودخان وسمنة وحلاوة ورز وليمون ونرجع على البيت مليانين أغراض
البنت:كل هذا بفرشين طيب و اليوم يا جده ؟؟؟
الجدة : لا اليوم كل شيء تغير
صار في كاميرات مراقبة . 😂😂😂😂
طلعت الجدة حرامية 😂😂
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33437 ] نشر منذ 28 دقيقة
جدة تحكي لحفيدتها وتقول :
كنا نروح الدكان معنا قرشين ونجيب سكر وخبز وقهوة وجبنة و لبنة وشاهي وحليب ودواء وغسيل و فيري ومعلبات وشامبو وتفاح وموز وعسل ودخان وسمنة وحلاوة ورز وليمون ونرجع على البيت مليانين أغراض
البنت:كل هذا بفرشين طيب و اليوم يا جده ؟؟؟
الجدة : لا اليوم كل شيء تغير
صار في كاميرات مراقبة . 😂😂😂😂
طلعت الجدة حرامية 😂😂