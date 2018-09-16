بالصور.. قصة شاب تبرع لزوجته بكليته إنقاذا لحياتها بالدمام

نايف السالم(صدى):

نعم الزوجان شبيلي الشهري 34 عامًا وزوجته رفعة الشهري 30 عامًا، في مدينة الدمام، بحياة زوجية هادئة في رحلة حياة مشتركة امتدت 11 عامًا؛ إلى أن اقتحم مرض الفشل الكلوي حياتهما؛ وبدأ يهدد الزوج بحرمانه وابنهما عبد الله من الزوجة والأم.

وقرر الزوج الوفي المحب، أن يمنح جزءًا منه لزوجته ورفيقة دربه؛ حيث توجها إلى مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي، فيما صرّح الزوجة: ” قررت أن أمنح كليتي إلى زوجتي المصابة بالفشل الكلوي، ما يخفف عنها وطأة الآلام التي لم تنتهِ، فقررت من دون تردد أن أتبرع لها بإحدى كليتي، لنكمل المشوار مع ابننا بسعادة وسلام. ”

وكانت الزوجة لا توافق قبلها على ذلك خوفًا على حياة زوجها، إلى أن تمكن الزوج من اقناعها بأن العملية ليست خطيرة بالإضافة إلى تأكيدات الأطباء أن العملية لا تشكل خطرًا على حياته، فتمت العملية بنجاح، واستجاب جسمها بشكل طبيعي، ليؤكد الزوج أن: ” الحب طريق نحو الحياة ” .