بالصور.. قصة شاب تبرع لزوجته بكليته إنقاذا لحياتها بالدمام
نعم الزوجان شبيلي الشهري 34 عامًا وزوجته رفعة الشهري 30 عامًا، في مدينة الدمام، بحياة زوجية هادئة في رحلة حياة مشتركة امتدت 11 عامًا؛ إلى أن اقتحم مرض الفشل الكلوي حياتهما؛ وبدأ يهدد الزوج بحرمانه وابنهما عبد الله من الزوجة والأم.
وقرر الزوج الوفي المحب، أن يمنح جزءًا منه لزوجته ورفيقة دربه؛ حيث توجها إلى مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي، فيما صرّح الزوجة: ” قررت أن أمنح كليتي إلى زوجتي المصابة بالفشل الكلوي، ما يخفف عنها وطأة الآلام التي لم تنتهِ، فقررت من دون تردد أن أتبرع لها بإحدى كليتي، لنكمل المشوار مع ابننا بسعادة وسلام. ”
وكانت الزوجة لا توافق قبلها على ذلك خوفًا على حياة زوجها، إلى أن تمكن الزوج من اقناعها بأن العملية ليست خطيرة بالإضافة إلى تأكيدات الأطباء أن العملية لا تشكل خطرًا على حياته، فتمت العملية بنجاح، واستجاب جسمها بشكل طبيعي، ليؤكد الزوج أن: ” الحب طريق نحو الحياة ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33437 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يبيض
وجهه
البنات ضعوف ومالها الا رجلها بعدالله
الله يديم المحبه بينهم
عامل زوجتك كملكة
قسم باالله تشيلك على راسها وتفرش لك عيونها
مو مثل الأخ الي بنزله لكم في التعليق الثاني😐
السعودي[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 23 دقيقة
انعم واكرم
الله يكتب اجرك
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يديم المحبة بينهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33437 ] نشر منذ 16 دقيقة
💔
شايب على فراش الموت مسك يد زوجته
وقال لها: يوم أنطردت من العمل كنت واقفة معي
قالت: صح
قال: ويوم خسرت في الأسهم وفلست ما تركتيني
قالت: صح
قال: وأنا مريض وقفتي جنبي
قالت: صح
قال: والحين وأنا أموت وأنت واقفة معي
قالت: صح
قال: ما تلاحظين أن وجهك وجه مصايب
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
صدمها ناكر الجميل
😂😂😂😂