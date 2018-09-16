وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران ممثلة بإدارة صندوق الطلاب، باب التقديم على وظيفة شاغرة، بدءً من الآن وينتهي في تاريخ 2018/10/11م.

وأوضحت الجامعة أن الوظيفة متاحة لحملة الشهادة الجامعية في تخصص تقنية المعلومات أو ما يعادلها، تحت مسمى ” أخصائي دعم فني “.

كما أشارت إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلاً على الشهادة الجامعية البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات أو ما يعادلها، ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال العمل، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

ولفتت إلى أنه لن يتم النظر إلى أي طلب يخالف الشروط السابقة، حيث ترسل السيرة الذاتية مشفوعة بصورة مــن المـؤهلات الدراسية وشهادة الخبرة على البريد الإلكتروني للصندوق:هنا