تعليم مكة يستضيف ورشة عمل المتابعة الميدانية في مرحلتها الرابعة لبرنامج تدرج

محمد السعران(صدى):

استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بمكتب التعليم الأهلي البرنامج المنفذ من قبل وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالشراكة مع شركة تطوير، والمتمثل في ورشة عمل تحت مسمى:” المتابعة الميدانية من قبل إدارات ومكاتب التعليم الأهلي للمرحلة الرابعة من برنامج تدرج “، وذلك في قاعة الملك فهد بالعزيزية بمكة المكرمة وبحضور ومشاركة وكيل التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتور سعد الفهيد، ومدير عام التعليم الأهلي بالوزارة الأستاذ محمد بن عيد العتيبي ومساعدة المدير العام لدعم المستثمرين الدكتورة نورة السبيعي ومشرفة العموم بوكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم الأستاذة نداء الحربي وعدد لفيف من القيادات التربوية من ١٧ منطقة تعليمية .

استهدفت الورشة ٧٥ تربوي وتربوية من مدراء مكاتب التعليم ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي وذلك بهدف شرح دليل عمل مكاتب التعليم الأهلي للمباني غير التعليمية التي دخلت تدرج والذي يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة وحلول متميزة ترقى لتطلعات واحتياجات مستثمري التعليم الأهلي ، الذي عدته أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ و التي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد ، والمستند على آليات وحلول مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية.

استهلت الورشة بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة افتتاحية الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة والتي ألقاها مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فهد الزهراني الذي رحب بسعادة وكيل التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتور سعد الفهيد وسعادة مدير عام التعليم الأهلي بالوزارة الأستاذ محمد بن عيد العتيبي ومساعدة المدير العام لدعم المستثمرين الدكتورة نورة السبيعي ومشرفة العموم بوكالة التعليم الأهلي بوزارة التعليم الأستاذة نداء الحربي وجميع القيادات التعليمية من كافة المناطق التعليمية ، مشيراً بقوله: إنه لمن دواعي الفرح والسرور أن تتزامن هذه الورشة الفاعلة مع الذكرى الوطنية للمملكة العربية السعودية وطن الخير والعطاء والنماء ، راجياً المولى عزوجل أن يحفظ بلادنا ويديم عليه الأمن والرخاء ، موضحاً أن التعليم الأهلي قد مر بالكثير من المراحل وتخلله الكثير من الصعوبات والتحديات خاصةً في الأعوام الأخيرة ، وخلال ذلك قد ساهمت كل المناطق بمشاركات فاعلة في قيادة التطوير و التغيير ، مبيناً أنه من خلال هذا اللقاء تتجلى صورة التكامل الحقيقي بين صناع القرار ومهندسوه في وكالة التعليم الأهلي وبين الجهات التنفيذية المتمثلة في مكاتب التعليم الأهلي ، متمنياً أن تحقق هذه الورشة أهدافها في الارتقاء بمستوى التعليم .

ومن جهةً أخرى قدم مدير عام التعليم الأهلي بالوزارة الأستاذ محمد بن عيد العتيبي جزيل شكره للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعد المدير العام الدكتور فهد الزهراني على هذه الاستضافة الرائعة والاستقبال المميز والجهود المضنية التي بذلت من أجل إنجاح هذه الورشة المباركة وتحقيق أهدافها المنشودة ، والشكر موصول لشركة تطويرالقابضة -الجانب التطبيقي لمشروع تدرج- وذلك لما ساهموا به معنا في تجويد المباني المدرسية للارتقاء بمستوى التعليم ، فيما أبلغ جميع منسوبي تعليم مكة شكر وتقدير سعادة وكيل التعليم الأهلي بوزارة التعليم الدكتور سعد الفهيد على كل ماقدموه من جهود جلية في التعليم الأهلي خلال العام الماضي ، حيث أوضح أن برنامج تدرج ضمن بوابة المدارس الأهلية أحد اهم البرامج التي دشنتها شركة تطوير للمباني بالتعاون مع وكالة التعليم الأهلي الذي يهدف لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية وتوفير البيئة التعليمية الجاذبة، ويساهم في تجويد المخرجات التعليمية.

كما أشار بأن المرحلة حالياً هي مرحلة التمكين من المشروع لتطبيق الدليل ، وأشاد بأثر المباني المدرسية في تجويد العملية التعليمية والارتقاء بتعليم أبناءنا وبناتنا ، فيما بيّن بدوره أنه قريباً بإذن الله ستكون مباني التعليم الأهلي للمدارس الأهلية والأجنبية على أعلى مستوى وتواكب مستوى التطلعات والمأمول ، وأنه ستكون هناك مشروعات مصاحبة للجودة تهتم برفع مستوى الجودة في التعليم الأهلي وسيجري التدريب عليها ، هذا وقد أهاب سعادته بضرورة تطبيق دليل مكاتب التعليم الأهلي للمباني غير التعليمية التي دخلت تدرج ، وأخيرًا سأل الله عزوجل أن تثمر هذه الورشة بأهداف فاعلة وتحقق غايات سامية للارتقاء بمستوى التعليم الأهلي .

عقب ذلك شرح دليل متابعة مكاتب التعليم الأهلي للمرحلة الرابعة من تدرج يقدمه المهندس عادل الصبيحي والذي تقدم ببالغ الشكر للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على حسن الاستضافة ورعة الاستقبال ، موضحاً أن المرحلة الرابعة من برنامج تدرج تهدف إلى المتابعة الميدانية الدورية والتأكد من تطبيق التوصيات المذكورة في تقرير تدرج الصادر من شركة تطوير المباني للمدارس المعنية ، مستعرضاً مراحل برنامج تدرج ، مبيناً ماهية استمارة التقييم وكيف الحصول عليها، مشدداً على ضرورة التأكد من أن العنوان المدخل في الاستمارة مطابقاً للعنوان الوطني الموجود في الرابط ، وأنه يجب على المشرف مطابقة المراحل التعليمية بناءً على تقرير برنامج تدرج والواقع بالمدرسة ، مسلطاً الضوء على آلية متابعة إدارات ومكاتب التعليم الأهلي ودليل عمل المشرفين لبرنامج تدرج .

و أُثري اللقاء بتبادل المداخلات والإجابة على الأسئلة والاستفسارات فيما يخص دليل عمل مكاتب التعليم الأهلي للمباني غير التعليمية التي دخلت تدرج وكل مامن شأنه يسهم في تعزيز العملية التربوية والتعليمية وتحقيقٍ لأهدافهما.

وخُتم اللقاء بجلسة نقاش مع سعادة وكيل التعليم الأهلي الدكتور سعد الفهيد تناول من خلالها العديد من النقاط الهامة في دليل متابعة مكاتب وإدارات التعليم الأهلي للمرحلة الرابعة من برنامج تدرج .