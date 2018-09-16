” البيئة ” : 90 مشروعا جديدا لإنتاج الدواجن خلال العام 2018

محمد السعران(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة 90 ترخيصاً إنشائياً لمشاريع إنتاج الدواجن في المملكة خلال العام الجاري 2018، بتكلفة استثمارات مالية إنشائية وتشغيلية بلغت نحو 18 مليار ريال.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية في الوزارة المهندس سعد الزهرة، أن الوزارة أصدرت 90 ترخيصاً إنشائياً لمشاريع الدواجن خلال 2018 مقارنة بـ 58 ترخيصاً إنشائيا في 2017 بمعدل نمو بلغ 35.56% في عدد التراخيص الإنشائية المصدرة، بالإضافة إلى إصدار 74 ترخيصاً تشغيلياً و14 مبدئياً، ومضيفاً بأنه تم إلغاء 4 تراخيص خلال نفس الفترة.

وقال الزهرة إن ارتفاع معدل النمو في عدد إصدار رخص المشاريع الإنشائية في قطاع إنتاج الدواجن خلال العام 2018 تهدف إلى زيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي 60% بحلول العام 2020، حيث بلغ نحو 47% خلال العام الماضي 2017، إذ تستهدف الوزارة زيادة تغطية الطلب المحلي، وتشجيع دخول مستثمرين جدد في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والمحافظة على جودته، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتوظيف النسائية في الخدمات المساندة لمشاريع الدواجن، والمساهمة في التنمية الاجتماعية في المناطق الريفية خارج النطاق العمراني للمدن.

وأضاف أنه تم إنجاز 95% من نظام “النافذة الواحدة” الذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات من خلال تقليص فترة إصدار التراخيص وإنهاء العمل الورقي، وحل المشاكل والرد على الاستفسارات وإنجاز العمل من خلال بوابة واحدة يتقدم إليها المستثمر، مؤكداً استكمال المشروع بنسبة 100% وتدشينه للمستثمرين والمواطنين خلال العام 2019م.

واعتمدت وزار البيئة والمياه والزراعة مؤخراً ثلاثة أنواع من التراخيص شملت: “الترخيص المبدئي” وتبلغ مدته سنة، و”الترخيص الإنشائي” وتمتد فترته إلى سنتين، و”الترخيص التشغيلي” الذي يعتبر الترخيص النهائي، ويمنح للمستثمر بعد الانتهاء من إنشاء المشروع، وبدء مساهمته في رفع مستوى الأمن الغذائي في المملكة، حيث قد تصل مدته إلى 30 سنة.