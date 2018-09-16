سعد الصغير يبرر هجومه على الهضبة وتامر حسني: نفسي أبقى ربعهم

أماني الغامدي(صدى):

في أول ظهور للمطرب الشعبي سعد الصغير عقب هجومه على النجوم عمرو دياب وتامر حسني وأحمد شيبة نشر سعد مقطع فيديو يؤكد خلاله أن هذا الهجوم كان على سبيل المزاح ليس أكثر.

وقال سعد خلال الفيديو: أنا مطولش أبقى تامر حسني أو عمرو دياب أو حتى ربعهم، وأحمد شيبة صوته أد صوتي مليون مرة، واللي نزل الفيديو شاله لما قلت أنا بهزر .

وكان سعد الصغير تعرض لهجوم كبير بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد خلالها بأن تامر حسني رفض مشاركته في أغنية ” 100 وش ” خوفًا منه نظراً لقوة صوته.