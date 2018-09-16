مغنية تتعرض لاعتداء الجنسي من قبل مدير أعمالها

واشنطن(صدى):

كشفت المغنية الإنجليزية ليلي ألين، عن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل مدير أعمالها، البالغ من العمر 33 عامًا في أحد الفنادق.

وأوضحت ” ليلي ألين ” أنهما حضرا حفل سويًا وكانا في حالة من السكر، ثم استدرجها للنوم في غرفته بالفندق المقيمين فيه.

وقالت ” إني ألوم نفسي لأنني لم أكن واعية لما تعرضت له من قبل مدير أعمالي، بعدما استدرجني للنوم بغرفته، واستيقظت في الساعة 5 صباحًا، بعد أن شعرت بشخص يجلس بجسد عاري فوق ظهري، ما دفعني إلى القفز والخروج بشكل مندفع خارج غرفته “.

كما أكدت ” ألين ” أنها ستسجيل ماتعرضت إليه من إيذاء جنسي في مذكرتها التي سيتم نشرها خلال هذا الشهر، لافته إلى أنها تشاورت مع محاميها في لندن ووقعت على إفادة موثقة بالحادثة.