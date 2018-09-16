مغنية تتعرض لاعتداء الجنسي من قبل مدير أعمالها
كشفت المغنية الإنجليزية ليلي ألين، عن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل مدير أعمالها، البالغ من العمر 33 عامًا في أحد الفنادق.
وأوضحت ” ليلي ألين ” أنهما حضرا حفل سويًا وكانا في حالة من السكر، ثم استدرجها للنوم في غرفته بالفندق المقيمين فيه.
وقالت ” إني ألوم نفسي لأنني لم أكن واعية لما تعرضت له من قبل مدير أعمالي، بعدما استدرجني للنوم بغرفته، واستيقظت في الساعة 5 صباحًا، بعد أن شعرت بشخص يجلس بجسد عاري فوق ظهري، ما دفعني إلى القفز والخروج بشكل مندفع خارج غرفته “.
كما أكدت ” ألين ” أنها ستسجيل ماتعرضت إليه من إيذاء جنسي في مذكرتها التي سيتم نشرها خلال هذا الشهر، لافته إلى أنها تشاورت مع محاميها في لندن ووقعت على إفادة موثقة بالحادثة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33437 ] نشر منذ 33 دقيقة
من بووووووزه الممطوط في الصورة
شكلها أكللللللللت
مقلب مهو بصاحي🤔
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 24 دقيقة
وقالت ” إني ألوم نفسي لأنني لم أكن واعية لما تعرضت له من قبل مدير أعمالي، بعدما استدرجني للنوم بغرفته،
وهاذي كيف نفسرها
يعني رحتي معاه لغرفته بنفسك وش يبي منك تصلون الوتر جماعي
استغفرالله بس