3 أطعمة تعالج حرقة المعدة

أماني الغامدي(صدى):

تعتبرحرقة المعدة من المشكلات التي يعاني منها الكثيرون، والتي تسبب شعورا مزعجا بالضيق والألم في منطقة المعدة والحلق.

وتؤكد دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك أطعمة يمكن تناولها عند الشعور بحرقة المعدة .

ومن هذه الأطعمة :

النعناع

يعد تناول النعناع مشروب النعناع الدافئ، من أفضل الحلول للتخلص من حرقة المعدة، فهو يعمل على تهدئة اضطرابات المعدة، واسترخاء العضلات المعوية. ويجب تناول كوب أو اثنين بعد كل وجبة.

الجرجير

يعد من أفضل الخضراوات الورقية التي تساعد على تهدئة اضطرابات المعدة، ويقضي على حرقة المعدة وكذلك الشعور المزعج بالحموضة.

ويجب تناول ما لا يقل عن طبق ممتلئ من الجرجير، فيما يعادل كوبا ممتلئا، سواء بإضافته إلى طبق السلطة، أو إضافته للسندوتشات يوميا.

التفاح

يحتوي على الألياف وعنصر البكتين الذي يخلص معدتك من أي مواد ضارة تصيبها بالحرقة أو الحموضة، على أن يتم تناوله بقشره، كما أنه يصلح لأصحاب المعدة الحساسة.