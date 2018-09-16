مصرع وإصابة 8 معلمات في حادث تصادم على طريق ” الليث – غميقة “

نايف السالم(صدى):

شهدت محافظة الليث، فجر اليوم الأحد، مصرع معلمة وإصابة 7 أخريات بإصابات مختلفة، منهن أربع إصاباتهن متوسطة، وذلك إثر حادث تصادم على طريق ” الليث – غميقة ” شرق المحافظة.

وبالتطرق للتفاصيل، كانت سيارة من نوع ” ميكروباص ” ، تُقل 8 معلمات كن في طريقهن لمدرستهن بقرية ” الوطيات ” ، الواقعة على طريق ” الليث – غميقة ” ، وتعرضت السيارة لحادث تصادم بسيارة أخرى من نوع ” هونداي أكورد ” ، مما أسفر عن وفاة معلمة بعد وصولها للمستشفى، وإصابة 3 معلمات أخريات، اثنتان منهن إصاباتهما متوسطة.

علاوة على ذلك، أصيب سائقي المركبات بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور ورضوض، فيما حاول أحد المواطنين إنقاذ المعلمة المتوفاة بعد أن قام بنقلها بسيارته الخاصة من موقع الحادث إلى مستشفى الليث العام، ولكنها كانت قد فارقت الحياة بعد دخولها المستشفى.

جدير بالذكر، أن مرور الليث ودوريات شرطة محافظة الليث، قاموا بمباشرة الحادث، فيما قام إسعافين تابعين للهلال الأحمر بنقل بقية المصابين للمستشفى.