مصرع وإصابة 8 معلمات في حادث تصادم على طريق ” الليث – غميقة “
شهدت محافظة الليث، فجر اليوم الأحد، مصرع معلمة وإصابة 7 أخريات بإصابات مختلفة، منهن أربع إصاباتهن متوسطة، وذلك إثر حادث تصادم على طريق ” الليث – غميقة ” شرق المحافظة.
وبالتطرق للتفاصيل، كانت سيارة من نوع ” ميكروباص ” ، تُقل 8 معلمات كن في طريقهن لمدرستهن بقرية ” الوطيات ” ، الواقعة على طريق ” الليث – غميقة ” ، وتعرضت السيارة لحادث تصادم بسيارة أخرى من نوع ” هونداي أكورد ” ، مما أسفر عن وفاة معلمة بعد وصولها للمستشفى، وإصابة 3 معلمات أخريات، اثنتان منهن إصاباتهما متوسطة.
علاوة على ذلك، أصيب سائقي المركبات بإصابات مختلفة تراوحت بين كسور ورضوض، فيما حاول أحد المواطنين إنقاذ المعلمة المتوفاة بعد أن قام بنقلها بسيارته الخاصة من موقع الحادث إلى مستشفى الليث العام، ولكنها كانت قد فارقت الحياة بعد دخولها المستشفى.
جدير بالذكر، أن مرور الليث ودوريات شرطة محافظة الليث، قاموا بمباشرة الحادث، فيما قام إسعافين تابعين للهلال الأحمر بنقل بقية المصابين للمستشفى.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33417 ] نشر منذ 50 دقيقة
ردينا على ليل يلي🤔
من الخيال[ عدد التعليقات: 2711 ] نشر منذ 36 دقيقة
يا امن الطرق ويت المرور لا تخلون سيارات المعلمات تسير على الطريق القديم
اجبروهم على الخط السريع الجديد
هذولي الناس مجرمين يرغبون بالقديم على شان لا يوجد فيه ساهر وقليل فيه امن الطرق
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يستر
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33417 ] نشر منذ 6 دقائق
سبق وتطرقت للحديث في هذا الموضوع
وعطيناكم الحلول
وماقصرتوا طبقتوا بعضها
وياريتكم أستمريتوا
تحليل دم السائقين ووضع نقاط تفتيش مفاجئة
وتحليل مفاجيء
هذا أنسب حل
لأن حوادث المعلمات كثرت بشكل مخيف
لدرجة أنها صارت مسلسل يومي
ودماء تسيل على الخطوط باالدقيقة
من خلال تحليلي للحوادث
وجدت أن أغلبها تحدث في آخر أيام الأسبوع
حيث أن السائق خلاص
يكون وصل لمرحلة أرهاق شديدة من الخطوط
لكن حادث ويوم الأحد والسائق مصحصح وطالع من ويكند وشبعان نوم
هذي غريبة وأول مره تمر علي🤔