شوق الهادي تزيح الستار عن عمرها الحقيقي وتؤكد: ما سويت ولا عملية تجميل

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة شوق الهادي، عن عمرها الحقيقي وحقيقة خضوعها لعمليات تجميل، وذلك خلال ردها على استفسارات متابعيها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت ” الهادي ” ، أن عمرها الحقيقي هو 21 عامًا، مبينة أنها تنوي استكمال دراستها خلال الفترة المقبلة، نافية خضوعها لأي عملية تجميل في وجهها، قائلة: ” ما سويت ولا عملية، اللي سويته بس إبر فيلر مو عملية جراحية ” .

وأكدت شوق الهادي أنها من المستحيل أن تفكر في عمل ” وشم ” ، أما عن متابعتها في مجال التمثيل، فتابعت قائلة: ” ما أعتقد ” .