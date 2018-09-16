رينه فرح تعشق الفلفل الأحمر

الأحد 16
سبتمبر
🌶🌶🌶😉
يابعدعمري والله😘😘😘
الفلفل الأحمر الحار ولا البارد
فيه أحد مايحب الفلفل هو إللي يزين الأكل ويفتح الشهية سواء البارد ولا الحار .جبت لأهلي القالون بسبب كثرة الفلفل في طبخي الله يسامحني ههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
تذكرت أكله في أحدى الدول الفقيرة
وسويتها
أكله بسيطة لكن قسم باالله
أنها الذ وجبه ذقتها
ومازلت مستمر عليها
جوز ثوم وقطع فلفل أخضر وطماط
وتفحسها كلها في نجر🍯
بعدها تصب عليها لبن وتحط فوقها شوية بهارات
رشه بسيطة
وشوي ملح
وخبز أحمر
جربوا
قسم باالله
طعم شي شي خيااااااااال
غير أنها وجبه صحيه وخفيفة على المعدة😋
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33417 ] نشر منذ 49 دقيقة
🌶🌶🌶😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33417 ] نشر منذ 45 دقيقة
يابعدعمري والله😘😘😘
لمى الحربي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 32 دقيقة
الفلفل الأحمر الحار ولا البارد
بنت حرب[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 25 دقيقة
فيه أحد مايحب الفلفل هو إللي يزين الأكل ويفتح الشهية سواء البارد ولا الحار .جبت لأهلي القالون بسبب كثرة الفلفل في طبخي الله يسامحني ههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33417 ] نشر منذ 23 دقيقة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33417 ] نشر منذ 10 دقائق
تذكرت أكله في أحدى الدول الفقيرة
وسويتها
أكله بسيطة لكن قسم باالله
أنها الذ وجبه ذقتها
ومازلت مستمر عليها
جوز ثوم وقطع فلفل أخضر وطماط
وتفحسها كلها في نجر🍯
بعدها تصب عليها لبن وتحط فوقها شوية بهارات
رشه بسيطة
وشوي ملح
وخبز أحمر
جربوا
قسم باالله
طعم شي شي خيااااااااال
غير أنها وجبه صحيه وخفيفة على المعدة😋