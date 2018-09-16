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  3. رينه فرح تعشق الفلفل الأحمر

رينه فرح تعشق الفلفل الأحمر

رينه فرح تعشق الفلفل الأحمر

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 32 دقيقة

الفلفل الأحمر الحار ولا البارد

[ عدد التعليقات: 305 ] نشر منذ 25 دقيقة

فيه أحد مايحب الفلفل هو إللي يزين الأكل ويفتح الشهية سواء البارد ولا الحار .جبت لأهلي القالون بسبب كثرة الفلفل في طبخي الله يسامحني ههه

[ عدد التعليقات: 33417 ] نشر منذ 10 دقائق

تذكرت أكله في أحدى الدول الفقيرة
وسويتها
أكله بسيطة لكن قسم باالله
أنها الذ وجبه ذقتها
ومازلت مستمر عليها
جوز ثوم وقطع فلفل أخضر وطماط
وتفحسها كلها في نجر🍯
بعدها تصب عليها لبن وتحط فوقها شوية بهارات
رشه بسيطة
وشوي ملح
وخبز أحمر
جربوا
قسم باالله
طعم شي شي خيااااااااال
غير أنها وجبه صحيه وخفيفة على المعدة😋

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