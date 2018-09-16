إلزام شركة اتصالات بإزالة كيبلاتها من أراض مملوكة لمواطنين

عادل الحربي(صدى):

صدرت عدة أحكام قضائية نافذة من المحاكم ضد إحدى شركات الاتصالات، بعد تظلم عدد من الأهالي من كيبلات الشركة التي تمر بأراضيهم.

وقضى الحكم بإلزام الشركة بإزالة تمديات خطوطها التي سبق وأن وضعتها في أراض مملوكة لمواطنين، وذلك خلال 5 أيام فقط.

ومن جانبها، سارعت الشركة برفع الأمر للجهات العليا، موضحه أن المدة المحددة للإزالة غير كافية مطالبة بتمديدها

وأوضحت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، أنه في حال عدم قدرة الشركة على التنفيذ خلال 30 يومًا من قبل المحكمة فلها أن تضع يدها مؤقتًا على أجزاء العقارات التي تمر بها الكيبلات لقاء تعويض عادل لا يقل عن أجرة المثل تحدده لجنة التقدير، وذلك في حالات الطوارئ وما شابهها.