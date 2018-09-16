طبيبة وممرضتان يولدان مواطنة فاجأتها آلام الولادة بسيارة.. و ” وادي جازان ” يكرمهن

تركي السالم(صدى):

قام رئيس مركز وادي جازان عبدالله الظافري، بتكريم طبيبة وممرضتين، بعد تمكنهما بتوليد امرأة فاجأتها آلام المخاض بالسيارة قبل دخولها المركز.

جاء ذلك نظير تفانيهن في تأدية عملهن، حيث قام رئيس المركز ومدير مركز الرعاية الصحية الأولية بالريان، بتسليم طبيبة النساء والولادة والممرضتين دروعًا تكريمية لقيامهن بواجبهن على أكمل وجه.

ومن جانبه، أكد مدير المركز الصحي بجازان، أن الطبيبة والممرضتين تعاملن مع حالة الولادة بكل كفاءة ومهنية، مبينًا أنهم سارعوا بإجراء اللازم تجاه السيدة حتى وضعت مولودتها بسلام، مشيرًا إلى أنه قد تم نقلهما إلى داخل المركز قبل تحويلهما إلى المستشفى.