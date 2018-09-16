هواوي تنتج هاتفا جديدا يهدد مستقبل الكمبيوتر

بكين(صدى):

كشفت شركة ” هواوي ” الصينية عن توجهها إلى الكشف عن هاتف ذكي قابل للطي العام القادم، شبيه بما أفصحت عنه شركة ” سامسونج ” ؛ فيما صرّح المدير التنفيذي لشركة ” هواوي “، ريتشارد يو، إن الهاتف القابل للطي سيكون جاهزًا على الأرجح خلال سنة واحدة.

وأوضح ” يو ” أن العمل جار في الوقت الحالي على الهاتف المثير، لذلك ليست ثمة حاجة لانتظار مدة طويلة، بينما لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى بشأن الجهاز المرتقب الذي يرجح أن يكون شبيها بنسخة مصغرة من الحاسوب المحمول ” اللابتوب ”

وأشار ” يو ” إلى أن الناس يستخدمون الحواسيب المحمولة حتى يومنا هذا لأن شاشات الهواتف ما تزال محدودة المساحة، وهذا ما ستعمل ” هواوي ” على تجاوزه من خلال شاشة قابلة للطي.