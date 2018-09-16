جراحة ناجحة لإعادة الحركة لمريضة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

بيشة(صدى):

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله ببيشة في إعادة الحركة لمريضة تعرضت لحادث مروري نتج عنه إصابتها بشلل نصفي.

وأوضحت “صحة بيشة” أنه تم معاينة الحالة من قبل الفريق الطبي المختص وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة والتحاليل، حيث أتضح أنها تعاني من شلل نصفي نتيجة وجود كسر كامل وتباعد في طرفي العمود الفقري في الفقرات الصدرية 7 – 8 – 9 ، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية للمريضة جرى خلالها تعديل العمود الفقري وإعادته لوضعه الطبيعي، حيث استغرقت العملية قرابه 4 ساعات، بعدها تحسنت حالة المريضة وخرجت من العناية المركزة لقسم التنويم.

يذكر أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة، ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سرير وتتوفر به جميع التخصصات.