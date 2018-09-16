الإطاحة بمالك مجموعة تجارية بعد التغرير بـ 440 مواطنا وجمع 6 ملايين ريال

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من الإطاحة بمالك مجموعة تجارية بتهمة ” التغرير ” بـ440 مواطنًا ومواطنة، وتقاضي مبالغ مالية كبيرة مقابل حصولهم على عاملات منزليات من الجنسية الآسيوية.

وحصل المتهم من المواطنين على مبالغ تفوق الـ6 ملايين ريال، حيث تقاضي من شخص واحد 22 ألف ريال مقابل استقدام عاملة واحدة فقط.

وأودعت الجهات الأمنية المتهم في السجن بمحافظة الطائف، بعد صدور عدة أحكام بحقه مع استمرار البحث عن متهم آخر في نفس القضية، حيث يكونوا مجموعة تجارية للنصب في أعمال استقدام العاملات.

ومن جانبهم، أكد المواطنون المتضررون أن المجموعة التجارية أوهمتهم بجلب عاملات من إندونيسيا رغم توقف استقدام العاملات الإندونيسيات، لكنهم اقنعوهم عن طريق مندوبات برسائل واتساب اب.

وأوضحوا أنه بعد توقيع عقد الاتفاق حصلوا على مستندات تثبت حقوقهم في المبالغ ولكن بدأ أصحاب المجموعة التجارية في المماطلة حتى اختفوا نهائيًا، ما دفعهم إلى التقدم للمحكمة العامة في مكة وصدر لهم أحكام بالمبالغ.