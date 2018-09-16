​الكشف رسميا عن فينفاست سيدان وكروس أوفر صناعة فيتنامية

باريس(صدى):

يستعد صانع السيارات الفيتنامي فينفاست للمشاركة في معرض باريس الدولي للسيارات الشهر المقبل لعرض سيارتين جديدتين يعتبران باكورة انتاجه للعالم ويتمثلان في سيارة سيدان وأخرى متعددة استخدامات ، وقررت الشركة تقديم صور للسيارتين قبل عرضهما رسمياً في المعرض الفرنسي حيث ظهرا بتصميم أنيق من قبل بيننفارينا .

وقال ديفيد ليون مدير التصميم في فينفاست أن تصميم السيارتين القوي والمميز يعزز أناقتهما ويظهر التفاصيل الدقيقة في التصميم ومن أهم ملامح السيارة التصميمية شعار V في شبكة التهوية الذي يعكس أول حروف اسم فيتنام وأول حروف اسم الشركة كذلك كما أكد أنهم بالتعاون مع بيننفارينا نجحوا في تقديم تصميم بجسم منحوت يعبر عن جمال فيتنام والشخصية الفيتنامية الودودة الديناميكية من خلال سيارة بلغة تصميم عصرية.

وأكد أن السيارتين السيدان والمتعددة الاستخدامات لهما اتصال كبير بالمواطنين الفيتناميين كما أن الشركة قدمت بالفعل من قبل 20 تصميم لشركات مختلفة مباشرة للشعب الفيتنامي للاختيار من بينها واستقر المواطنون على تصميم السيارتين اللتين تم الكشف عنهما بالفعل. وحتى الآن لا تتوفر معلومات كافية حول السيارتين ولكنها ستظهر الشهر المقبل خلال عرضهما في باريس.