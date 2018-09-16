” الحج والعمرة ” : السماح للمعتمرين بالتنقل بين مدن المملكة المختلفة

علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، عن سماح المملكة للمعتمرين القادمين من الخارج، بإمكانية السفر إلى مدن ومناطق المملكة المختلفة، وذلك على العكس مما كان الأمر عليه من قبل، من اقتصار تنقلهم بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة فقط، مؤكدة أنه سيتم ذلك بدءًا من العام الجاري.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالعزيز وزان، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة، أن السماح للمعتمرين بالتنقل بين مدن المملكة، يعد نقلة نوعية في برامج العمرة والزيارة، مشيرًا إلى أنه سيتاح ذلك للمعتمرين خلال فترة تأشيرة العمرة التي تمتد لـ 30 يومًا، ويخصص 15 يومًا منها لزيارة الحرمين الشريفين.

ولفت ” وزان ” ، إلى أن المعتمر يمكنه قضاء أكثر من شهر بالمملكة، وذلك بشرط التقدم بطلب وقت إضافي عبر شركات العمرة قبل قدومه للمملكة، مؤكدًا أن وزارة الحج سترفع الطلب للجهات المعنية لاعتماد الفترة التي يطلبها المعتمر.