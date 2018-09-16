” آل الشيخ ” يقرر طي قيد من يبثون خطبهم عبر البث المباشر

حمود العنزي(صدى):

قرر الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، طي قيد خطباء المساجد الذين يقومون ببث خطبهم شبكيًا عبر برامج البث المباشر.

وأكد الوزير، أن بث الخطب عبر برامج البث المباشر يعد مخالفة لأنظمة الإعلام وتوجهات الوزارة، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات قوية بحق كل من يرتكب هذه الممارسة.

وبيّن ” آل الشيخ ” ، أن من يقوم بذلك قد لا يُبتغى بها وجه الله تعالى، بل الدعاية لذات الشخص، لافتًا إلى أنه إذا حدث خطأ يسير من الخطيب عادة لا يتجاوز إطار المسجد، ولكن عند النشر، فإن ما يحدث يتلقفه العالم.

فيما أشار إلى أن هذه الخطب قد تكون مبنية على اجتهاد خاطئ، ولا ترقى لمعالجة أوضاع الأمة أو المجتمعات الأخرى، وقد يُساء فهمها ويتحمل وطننا أو ديننا أو سياسة دولتنا نتيجة ذلك، مؤكدًا أن هذا ممنوع قطعيًا وغير مقبول.

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