بالفيديو.. خربين يعتذر لعموري لتجاهل مصافحته

طلال الغامدي(صدى):

على خلفية ما ردده بعض الجماهير حول وجود خلاف بين الإماراتي لاعب الهلال عمر عبدالرحمن ” عموري ” وعمر خربين، نشر خربين مقطع فيديو موضحًا من خلاله ملابسات الموقف.

وعلق خربين على اللقطة التي ظهر فيها أثناء المباراة وهو يتجاهل مصافحة عمر عبدالرحمن بعد احتساب ركلة جزاء تسبب بها خربين، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد تجاهل اللاعب عمر عبدالرحمن وأنه لم ينتبه له، مقدمًا اعتذاره له.