ارتفاع أسعار تذاكر قطار الحرمين بنسبة 100% بعد شهرين من تشغيله
من المنتظر أن تتضاعف أسعار تذاكر رحلات قطار الحرمين بنسبة 100 % بعد شهرين من التشغيل.
حيث سيرتفع سعر التذكرة من 75 ريالا إلى 150 ريال للاتجاه الواحد، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، و300 ريال للذهاب والعودة، فيما تبلغ أسعار التذاكر على درجة رجال الأعمال 190 ريالا للاتجاه الواحد ليصل إجمالي قيمة تذكرة الذهاب والعودة 380 ريال، بحسب الاقتصادية.
وتستعد محطات قطار الحرمين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة ،وجدة لإطلاق رحلات قطار الحرمين رسميًا، ومن المتوقع لها الأسبوع المقبل.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33384 ] نشر منذ 1 ساعة
مافيها شي
مشرووووع جباااااار والأول من نوعه في المملكة
ومهي خسارة فيه لو تصير التذكرة
بألف ريال😘😘😘
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 1 ساعة
تستطيع السعوديات العمل فى مجال القطارات السعودية
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33384 ] نشر منذ 1 ساعة
مع أني ماأطيقك ياأخ ملعوب
الا أني أتفق معك في كل كلمة تقولها
في جميع تعليقاتك👍👍👍
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 55 دقيقة
شكرا لك أخى القرني مصلحة الوطن فوق كل شئ .
سليطين[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 55 دقيقة
طبعا البيض الفاسد يتدحرج على بعض
الانحطاط موقعكم الاثنين وهو المكان الي يجمعكم رغم انكم ماتطيقون بعض
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33384 ] نشر منذ 42 دقيقة
أحسنت
وتقبل أعتذاري
عن سوء فهم سابق صدر مني
تعليقاتك جدآ رائعه وفي الصميم
ويشرفني متابعتك👏👏👏
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33384 ] نشر منذ 32 دقيقة
على فكرة أخ ملعوب
سليطين ممن يدعون الألوهية وعلم الغيب
ومعرفة الأشخاص ماشاءالله علية
حتى بدون مايشوفهم
وعنده تفويض من رب العالمين على حسب كلامه
وأنه منزه من كل عيب😂😂😂😂😂😂😂
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 438 ] نشر منذ 30 دقيقة
أنا لم ولن أغضب من أى مواطن أو أى شخص أخر
كل مواطن لة حرية الرأى
لايوجد رأى أو فكرة خاطئة أو سيئة
عندما تذهب إلى معرض للصور واللوحات الفنية
قد تعجبك لوحة فنية والأخر لم تعجبة
معنى ذلك إن اللوحة أو الصورة الفنية ليست خاطئة أو سيئة
هو موضوع ذوق ورأى ووجة نظر قد تتطابق مع رأيك وتختلف مع الأخر
الأفكار جميعا نتعلم ونستفيد منها ونوظفها حسب الظروف والوقت والشخصية
المهم فى النهاية الوصول للمكسب لمصلحة الجميع والوطن
من الجزء للكل والكل للجزء
حلقة متكاملة تبدأ بالخير وتنتهى للخير , تبدأ بالشر وتنتهى للشر
لايستطيع الفرد الهروب فهى دائرة مغلقة
المكسب والخسارة تعم على الجميع
أهلا ومرحبا بك أخى القرني .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33384 ] نشر منذ 25 دقيقة
……..
تراك مجرد مخلوق
لكن أنت مخلوق قذر
تمرض وتعطس وتاكل وتشرب
وتحمل في بطنك العثرااااات
مو عثرة وبس
لكن أنفصام شخصيتك وأوهامك حطتك في مقام
لن تصل اليه أبدآ
وأسألني أنا🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 33384 ] نشر منذ 23 دقيقة
…….
ومن اليوم ورايح
أعتبرني عصاك الي ماتعصاك
أنا راجعت تعليقاتك وأعدت قرائتها مرااات عديدة
ووجدت أنك
شخص مختلف تمامآ
ولست من هؤلاء الي ماتفرق بين كتاباتهم هنا وكتابات الأطفال على الجدران
تحياتي لك
ورحله سعيدة ……..🤗