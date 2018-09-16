ارتفاع أسعار تذاكر قطار الحرمين بنسبة 100% بعد شهرين من تشغيله

نايف السالم(صدى):

من المنتظر أن تتضاعف أسعار تذاكر رحلات قطار الحرمين بنسبة 100 % بعد شهرين من التشغيل.

حيث سيرتفع سعر التذكرة من 75 ريالا إلى 150 ريال للاتجاه الواحد، بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، و300 ريال للذهاب والعودة، فيما تبلغ أسعار التذاكر على درجة رجال الأعمال 190 ريالا للاتجاه الواحد ليصل إجمالي قيمة تذكرة الذهاب والعودة 380 ريال، بحسب الاقتصادية.

وتستعد محطات قطار الحرمين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة ،وجدة لإطلاق رحلات قطار الحرمين رسميًا، ومن المتوقع لها الأسبوع المقبل.

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